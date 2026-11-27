Археологи во время раскопок в похоронном храме египетского фараона Тутмоса III наткнулись на 40 проколотых и обугленных фрагментов папирусов — специалисты предполагают, что это остатки древнего обряда проклятия. Об открытии ученых сообщил журнал Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde.

Обрывки, возраст которых оценивается в 3,4 тысячи лет, считаются самым древним из известных «орудий» против гигантского змея Апофиса — извечного врага бога Ра в египетской мифологии. Египтолог из Копенгагенского университета Фредерик Хаген отметил, что находки проливают свет на распространенность подобных обрядов в античном мире.

По словам исследователей, жрицы рисовали Апофиса на папирусе или лепили его фигурку из красного воска, а затем приступали к символическому разгрому — попирали, прокалывали, плевали на фигурке и сжигали.

Они таким образом пытались уничтожить не только мифическое существо, но и врагов фараона. Кроме того, египтяне верили, что обряд предотвращал стихийные бедствия, которые насылал змей.

Ученые считают, что в храме такой ритуал проводили не менее 20 раз, после чего остатки папируса просто выбрасывали на свалку перед северной стеной. Именно там их спустя тысячелетия и нашли археологи.

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