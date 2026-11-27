Начался сбор вопросов Путину по телефону и через социальные сети

Сбор обращений граждан на программу «Итоги года с Владимиром Путиным» стартовал в пятницу, 27 ноября. Россияне смогут направлять свои вопросы президенту до 10 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

Прием обращений начался в полночь. Задать вопрос главе государства можно через социальные сети, а также по телефону 8-800-200-40-40 или отправив СМС на номер 0-40-40.

Сама программа «Итоги года с Владимиром Путиным» состоится 10 декабря. В ходе эфира президент ответит на вопросы граждан и подведет итоги уходящего года.

В этом году подготовка к прямой линии претерпела изменения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее рассказал, что возможности обработки обращений значительно расширились благодаря внедрению искусственного интеллекта. Это позволит анализировать поступающие от россиян вопросы с использованием новых технологий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.