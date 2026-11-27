В этом году заявки будут не просто принимать, но и анализировать с помощью искусственного интеллекта.
Фото: © РИА Новости/Александр Казаков
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Начался сбор вопросов Путину по телефону и через социальные сети
Сбор обращений граждан на программу «Итоги года с Владимиром Путиным» стартовал в пятницу, 27 ноября. Россияне смогут направлять свои вопросы президенту до 10 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.
Прием обращений начался в полночь. Задать вопрос главе государства можно через социальные сети, а также по телефону 8-800-200-40-40 или отправив СМС на номер 0-40-40.
Сама программа «Итоги года с Владимиром Путиным» состоится 10 декабря. В ходе эфира президент ответит на вопросы граждан и подведет итоги уходящего года.
В этом году подготовка к прямой линии претерпела изменения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее рассказал, что возможности обработки обращений значительно расширились благодаря внедрению искусственного интеллекта. Это позволит анализировать поступающие от россиян вопросы с использованием новых технологий.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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