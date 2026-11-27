Омбудсмен Федорова: братья погибшей от голода девочки останутся в больнице

Братья и сестры умершей от голода девочки из многодетной семьи в Вологодской области пока останутся под присмотром врачей. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Антонина Федорова.

Омбудсмен рассказала, что посетила больницу, где сейчас находятся дети. По словам Федоровой, один из них лежит в реанимации в тяжелом состоянии. Остальные девять несовершеннолетних чувствуют себя хорошо.

Она также отметила, что держит ситуацию с погибшим ребенком на личном контроле. Кроме того, в настоящее время власти занимаются поиском ближайших родственников детей.

История вокруг семьи из 13 детей в Вологодской области всплыла 26 ноября. Известно, что 11 несовершеннолетних в возрасте от десяти месяцев до 16 лет оказались в больнице Вологды с крайней степенью истощения. Умершей девочке было всего пять лет.

Родители детей не сталкивались с материальными проблемами: квартира, в которой они жили, принадлежала им, а ежемесячно за счет социальных выплат супруги получали свыше 200 тысяч рублей. При этом с 2020 года семья состоит на профилактическом учете из-за антисанитарных условий проживания.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела. Родителей пострадавших детей задержали, меру пресечения им изберут в ближайшее время.

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