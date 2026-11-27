Юрий Быков назвал съемки с одними актерами из фильма в фильм развращением

Режиссер Юрий Быков не любит работать с одними и теми же актерами из фильма в фильм. По его мнению, слишком долгое творческое сотрудничество может привести к тому, что зритель перестанет понимать, кто на самом деле является автором картины. Об этом он рассказал 5-tv.ru на премьере триллера «Вершина».

Быков признался, что и у него были актеры, с которыми он проходил продолжительный творческий путь. В частности, режиссер вспомнил Дениса Шведова, снявшегося в трех его картинах, и Артема Быстрова, с которым вновь встретился на съемках «Вершины» после долгого перерыва.

При этом превращать такое сотрудничество в постоянную практику режиссер считает не самой хорошей идеей.

«Но вообще это развращает, если ты начинаешь этот процесс пролонгировать до какой-то уже неразумной истории. То есть когда твой десятый-пятнадцатый фильм с одним и тем же артистом, тогда, наверное, задается вопрос: вообще, а это кто режиссер этого фильма и кто автор?» — поделился Быков.

Он объяснил, что главный герой тоже становится соавтором картины: именно через его образ зритель считывает основные смыслы. Поэтому режиссеру важно иметь возможность менять актеров и работать с исполнителями, которые не боятся творческих перемен.

Быков понимает, почему коммерческое кино часто строится по другому принципу. Зрители нередко приходят в кинотеатры именно ради любимых артистов, следят за их жизнью и хотят снова видеть на экране привычные образы. Самому же режиссеру интереснее актеры, готовые меняться, даже если это не всегда добавляет им популярности.

В качестве примера он привел Леонардо Ди Каприо и Дэниела Дэй-Льюиса. Первый хорошо знаком широкой публике, тогда как второй известен прежде всего своими актерскими перевоплощениями и профессиональными достижениями.

«Мне нравятся артисты, которые любят меняться, и, может быть, даже из-за этого у широкого зрителя немножко теряют очки», — отметил Быков.

По мнению режиссера, актерская популярность и преданность профессии — не одно и то же. Ему интереснее работать с теми, кто готов каждый раз открывать в себе новые стороны, а не воспроизводить полюбившийся публике образ.

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