Олег Фомин попал в больницу после прыжка между скалами на съемках

Съемки триллера «Вершина» обернулись для актера Олега Фомина больничной палатой. Во время одного из эпизодов артист решил самостоятельно выполнить опасный прыжок со скалы на скалу, но каскадеры вмешались раньше времени. В результате Фомин получил травму колена и оказался в больнице. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма.

По словам актера, работа над картиной проходила в экстремальных условиях. Съемочная группа много перемещалась по горам, а погода и сложный рельеф постоянно проверяли участников на прочность. Фомин признался, что особенно запомнил сильные ветра и моменты, когда кому-то из команды становилось плохо.

Но серьезнее всех пострадал именно он. Во время эпизода, в котором нужно было спасти товарища, артист решил совершить прыжок между скалами. У Фомина уже был каскадерский опыт, поэтому он рассчитывал справиться с задачей самостоятельно.

«Каскадеры немножечко испугались и дернули меня раньше времени, и я... Мой каскадерский опыт не пригодился, я разбил себе колено», — подчеркнул актер.

После происшествия Фомин попал в больницу. К счастью, травма не заставила его надолго прервать работу. По словам артиста, на восстановление ушло всего три дня, и съемочный процесс продолжился без изменений.

При этом актер подчеркнул, что, несмотря на опасности и непростые условия, работа над «Вершиной» доставила ему удовольствие. Фомин отдельно отметил режиссера Юрия Быкова и сплоченность команды, которой удалось пройти через все испытания вместе.

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