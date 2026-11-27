Людмила Паршина: в Москве с 1 декабря ожидаются морозы до минус 10 градусов

Блокирующий антициклон принесет в Москву серьезное похолодание: в ночь на 1 декабря столбики термометров опустятся до минус десяти градусов. Об этом ТАСС рассказала ведущий научный сотрудник Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

«Декабрь, как про него говорят, славится своими оттепелями, но пока вот у нас установился блокирующий антициклон (То есть надолго «застревает» над одним регионом. — Прим. ред.) <…> Во вторник еще сохраняются морозы даже ночью до минус 10 градусов, а днем от минус 1 до минус 6», — заявила специалист.

Заметно похолодает в столичном регионе в ближайшие дни, отметила эксперт. Особенно морозными обещают быть ночи на выходные — с субботы на воскресенье и с воскресенья на понедельник. По словам Паршиной, температура может упасть до минус девяти градусов.

Специалист также предупредила о снежном накате и гололедице в Москве и Подмосковье. Специалист подчеркнула, что они «неприятности» будут беспокоить жителей и гостей региона до конца ноября.

Мощный снегопад уже накрыл столицу несколькими днями ранее. Осадки начались 24 ноября и продлились до середины среды, 25 ноября. Причина резкого ухудшения погоды связана с холодным атмосферным вихрем диаметром около тысячи километров. Под властью оказались не только Москва, но и регионы Центральной России.

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