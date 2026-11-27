Олег Фомин признался, что жена не читает ему нотации и не учит жить

Актер и режиссер Олег Фомин назвал встречу с женой Татьяной главным событием своей жизни. Супруги вместе уже 17 лет, и за это время им удалось сохранить теплые отношения. Секрет семейной гармонии артист объяснил довольно неожиданно: они просто не тратят время на ссоры. Об этом Фомин рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере триллера «Вершина».

Отвечая на вопрос о самом важном жизненном событии, актер без колебаний вспомнил знакомство с будущей супругой. Он признался, что надеется никогда с ней не расставаться. Еще одной главной радостью семьи Фомин назвал ребенка, который не смог прийти на премьеру из-за болезни.

«Первое — это то, что я встретил свою жену, с которой мы не расстаемся уже 17 лет. И я надеюсь, что это не произойдет никогда. И наш ребенок», — поделился артист.

Секрет крепкого брака Фомин тоже раскрыл. По его словам, они с Татьяной не пытаются переделывать друг друга, не читают нотаций и не выясняют, кто в семье прав. У каждого есть личное пространство, а главным остается общее желание сделать жизнь близких комфортнее.

«Ой, не знаю, у нас нет времени ругаться просто. Я либо на работе, либо... Мы друг друга не воспитываем. Татьяна меня не учит жить, я ее не учу жить. Мы живем ради того, чтобы всем было хорошо», — объяснил Фомин.

Похоже, за 17 лет супруги нашли собственную формулу семейного спокойствия: меньше попыток изменить друг друга и больше внимания тому, чтобы близким рядом было хорошо.

К слову, съемки «Вершины» проверили актера на прочность не только в профессиональном, но и в буквальном смысле. Во время одного из эпизодов Фомин решил самостоятельно прыгнуть со скалы на скалу, а в результате оказался в больнице.

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