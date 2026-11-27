Актер Александр Рапопорт мечтает сыграть обычного человека после роли Воланда

Актер Александр Рапопорт, который сейчас играет Воланда в Московском классическом театре, мечтает воплотить на сцене или экране совершенно новый для себя образ. После череды сложных и неоднозначных персонажей артист хотел бы сыграть обычного человека с собственной историей. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере триллера «Вершина» Быкова.

Отвечая на вопрос о главной творческой вершине, Рапопорт признался, что не может выделить какую-то одну работу. За годы карьеры ему довелось сыграть немало ярких персонажей. Широкая известность пришла к актеру после сериала «Зона», в котором он исполнил роль вора в законе, возглавляющего тюрьму.

В театре Рапопорт сыграл Рамфора в спектакле «Враги. История любви», Каренина и Порфирия Петровича. Сейчас в его репертуаре — Воланд. Кроме того, актер снялся в фильме «Нюрнберг», где исполнил роль советского психиатра, выступавшего против коменданта Освенцима.

При этом самой желанной для себя работой артист считает совсем другой образ.

«Я хочу сыграть роль нормального человека с историей. Такого, за плечами которого будет непростой жизненный путь. Мечтаю об этом и думаю, что такая возможность появится», — поделился Рапопорт.

Актер надеется, что в будущем ему представится возможность воплотить эту мечту.

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