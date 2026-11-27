Алсу заявила, что стройная фигура досталась ей от родителей

Идеальной фигуре заслуженная артистка России Алсу обязана хорошей генетике, а не изнурительным тренировкам. Об этом певица рассказала в интервью с корреспондентом 5-tv.ru на премии Voice Man Awards.

Исполнительница подчеркнула, что именно в наследственности лежит рецепт сохранения красивой формы.

«У меня хорошая генетика, правда. Не буду лукавить там или что-то говорить, что я там по десять часов в день занимаюсь. Нет, у меня родители очень стройные», — пояснила артистка.

Однако правильные гены никак не сказались на ее питании. Певица отметила, что внимательно следит за своим рационом. По словам Алсу, если она позволяет себе лишнего, то потом немного ограничивает себя в еде.

На стресс организм исполнительницы реагирует противоположным образом — вместо привычного многим «заедания» переживаний у певицы пропадает тяга к пище и теряется вес. Она добавила, что хороший аппетит приходит к ней только когда есть хорошее настроение.

Кстати, артистка призналась корреспонденту 5-tv.ru, что в последнее время регулярно экспериментирует с длиной волос. По словам исполнительницы, сначала новая прическа ей очень понравилась, но затем, посмотрев на собственную фотографию, певица поняла, что хочет пойти еще дальше.

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