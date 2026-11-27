В нидерландском Утрехте 19-летний парень погиб после проведенной в морозильной камере ночи. О трагедии сообщил местный телеканал HLN.

Известно, что у молодого человека были проблемы с алкоголем и наркотиками. В тот вечер юноша пришел к родителям и хотел остаться у них на ночь, но семья не решилась его пустить.

Родные опасались, что парень может проявить агрессию по отношению к ним. После отказа он ушел и перестал выходить на связь. Через два дня мать обнаружила куртку сына, торчавшую из морозильной камеры возле их дома. Заглянув внутрь, она нашла тело юноши.

Родители считают, что речь идет о несчастном случае. По их мнению, мужчина хотел переночевать и либо замерз насмерть, либо задохнулся.

Ранее в испанском Алларисе местная жительница обнаружила в морозильнике своей матери тело младенца. Женщина заметила старый прибор во время уборки в кладовке. Останки малыша она увидела, когда открыла камеру. Экспертиза показала, что он родился на 32–34-й неделе беременности, а умер 20 лет назад.

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