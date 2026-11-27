Елена Воробей ищет обеспеченного мужчину в дорогих магазинах

59-летняя юмористка Елена Воробей не исключает роман с молодым избранником и признается, что финансовое положение потенциального партнера для нее имеет значение. О своих предпочтениях артистка поговорила в эфире программы на НТВ.

Большая разница в возрасте Воробей совершенно не смущает. Более того, чем моложе мужчина, тем привлекательнее для нее такой вариант.

«Он моложе? Прекрасно! Он очень сильно моложе? Еще лучше!» — поделилась артистка.

Однако в новых отношениях юмористка не намерена брать на себя чужие финансовые и бытовые обязательства. По ее словам, в прошлом ей уже приходилось одновременно выступать для партнера спонсором, адвокатом и психотерапевтом. Повторять такой опыт она не хочет.

Коллег по шоу-бизнесу Воробей в качестве потенциальных спутников не рассматривает. Не привлекают ее и приложения для знакомств. Артистка предпочла бы встретить обеспеченного мужчину в тренажерном зале или одном из дорогих магазинов, которые посещает.

Ранее Елена Воробей продемонстрировала стройную фигуру во время отдыха на побережье Мертвого моря.

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