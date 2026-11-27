Яна Яхрина: последняя рабочая неделя 2026 года продлится с 28 по 30 декабря

Последняя рабочая неделя 2026 года продлится всего три дня, трудиться придется с 28 по 30 декабря. Об этом РИА Новости сообщила исполняющая обязанности директора Департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Яна Ярхина.

Она подчеркнула, что сокращенная неделя в конце первого месяца зимы затронет только сотрудников на пятидневке. Укороченный график связан с тем, что выходной с 4 января 2026 года перенесли на 31 декабря.

Ранее Яхрина рассказала, что выходных в январе 2027 года ожидается больше, чем рабочих дней: 16 против 15. Все из-за длинных новогодних каникул, которые начнутся 31 декабря и продлятся до 10 января. Первый рабочий день следующего года выпадает на 11 января. При шестидневке или сменном графике цифры могут отличаться.

При этом январь признан самым неудачным месяцем для отдыха в 2027 году. Россиянам рекомендуют планировать отпуск не на начало года, иначе можно потерять в зарплате. Невыгодными также будут ноябрь, февраль и май.

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