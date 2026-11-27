Банки под видом вкладов продают пенсионерам страховки и ПДС

Клиенты приходят в банк, чтобы открыть депозит, а в итоге оформляют страховку, программу долгосрочных сбережений (ПДС), паи инвестфондов или брокерский счет. Об этом говорится в материале «Известий» со ссылкой на изученные судебные разбирательства и жалобы за 2026 год.

Такая недобросовестная практика называется «мисселинг». В группе риска находятся пенсионеры, привыкшие хранить средства на вкладах, доверять банку и имеющие крупные накопления. По словам директора учебного центра «Финам» Артура Галяутдинова, такие клиенты всегда интересуют менеджеров.

Однако жертвами таких операций становятся и молодые граждане: при выдаче кредита им часто навязывают страховки и подписки — за них деньги вернуть непросто, даже при досрочном погашении займа. Причина уязвимости — отсутствие финансовых знаний и давление во время сделки.

В банках ПДС часто выдают за обычный вклад, но умалчивают условия: деньги можно забрать только через 15 лет или в 55-60 лет, а при досрочном снятии существует вероятность лишиться части суммы. В одном случае суд обязал негосударственный пенсионный фонд вернуть клиенту 426 тысяч рублей.

Заместитель председателя Центробанка РФ Михаил Мамута заявил, что регулятор признает проблему, несмотря на то, что такая практика сегодня распространена не так сильно.

«Именно в связи со вкладами: есть такие комбинированные продукты всевозможные, когда помимо депозита ты приобретаешь еще дополнительный продукт», — пояснил он.

При этом в Банке России отметили, что за последние три года откровенного мисселинга стало меньше на 80%, но люди продолжают сталкиваться с ситуациями, когда сотрудники организаций не раскрывают все условия.

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