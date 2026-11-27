Более 60 икон и необычные картины оставил после себя художник Владимир Волк

В Петербурге представили работы художника Владимира Волка — человека, для которого искусство не ограничивалось одним жанром и одной техникой. Он создавал картины, которые сегодня хранятся в Третьяковской галерее, превращал железо в удивительных рыб, а последние 15 лет жизни писал иконы для храма в белорусской деревне.

Когда-то Волк был частью московского художественного андеграунда — поколения мастеров, которые искали собственный язык вопреки официальным правилам. Его не стало в 2015 году. Теперь произведения вновь собрали вместе — на выставке «Вариации целого». Ее увидел корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

Иконы и абстракция. Тихие, такие легкие, невесомые натюрморты и рыба из грубого железа. Работы, казалось бы, из разных миров — и по стилю, и по технике, — но в каждой сразу видишь один и тот же почерк. Этот мир создал художник Владимир Волк. Это его «Вариации целого».

В центре выставки — «Рабочий стол» мастера. Художники называют такие полотна «обманками» — и не зря: издалека и не поймешь, что это холст. Плоское изображение вдруг обретает объем, а нарисованное кажется настоящим. Этот жанр — тромплей, или «обман зрения», — высший пилотаж в живописи, игра со зрителем.

«Художник, который представляет из себя, как мы говорим, совершенно отдельную планету. Он занимался абстракцией, был в рядах нонконформистов», — рассказала Ирина Великодная, основатель галереи «Бюро красивых дел», доцент факультета искусств МГУ.

Под кирпичными сводами галереи в петербургском историческом доходном доме — путь Владимира Волка: от понятных и родных лубочных сюжетов к сложной абстракции. Сегодня его работы выставлены в крупнейших музеях страны, в том числе в Третьяковской галерее. А начиналось все с клочков бумаги и сточенных карандашей — в войну даже такое было роскошью.

«Он был еще маленьким мальчиком, бабушка была тогда врачом. И один раз с ним произошел такой случай. Бабушка пошла на работу, оставила лекарства на столе. Он съел целую бутылку лекарств, сорвал этикетку и нарисовал на ней рисунок. Ему стало плохо, и его еле спасли. Вот так он хотел рисовать с самого детства», — рассказала Ирина Волк, дочь художника, официальный представитель МВД России.

Детское увлечение станет смыслом всей жизни. Владимира Волка примут в Союз художников СССР, России и Международную федерацию.

В 1977 году он выставлялся на легендарной Малой Грузинской, 28, — в единственном зале Москвы, где легально показывали работы нонконформистов. Каждую их выставку посещали до 90 тысяч человек.

Состоял Волк и в объединении «Большое гнездо» — это яркие представители «оттепельного андеграунда».

«Немногие из художников андеграунда имели профессиональное образование. Это умение на двухмерной плоскости передать трехмерный объект. И вот здесь как раз очень хорошо видно, что Владимир Волк был профессионалом в изображении», — отметил галерист Виталий Третьяков.

Последние 15 лет жизни Владимир Волк посвятил иконописи. В храме Архангела Михаила белорусской деревни Тихиничи хранится мозаичное панно его работы и более 60 икон.

Теперь и в Петербурге снова можно увидеть, как в творчестве сплетаются самые разные художественные языки, традиции и сюжеты. И от каждого из них Владимир Волк брал лучшее, чтобы соединить все на той самой собственной планете искусства.

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