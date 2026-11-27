В Москве наградили лучших спортсменов и проекты российского гольфа

Лучших представителей индустрии гольфа выбрали в столице. Премию учредил журнал «Гольф-клуб».

Лауреатов определяли эксперты и участники народного голосования, которое проходило на сайте издания. Среди основных номинаций — «Спортсмен года», «Лучший проект», «Юниор года».

За три десятилетия отечественный гольф прошел путь от единичных энтузиастов до полноценной инфраструктуры, олимпийского признания и мировых рекордов.

«Нам хочется сказать спасибо нашим юниорам, людям, которые ухаживают за газоном, и всем, кто делает значительный вклад в развитие индустрии. Мы сделали голосование, но, так как у нас небольшая индустрия, нам долго выбирать не пришлось. Мы включили всех наших номинантов, и люди просто голосовали», — рассказала Мария Петрикова, главный редактор журнала «Гольф-клуб», директор гольф-клуба «Агаларов».

В номинации «За вклад в развитие индустрии» премию получил первый вице-президент Федерации гольфа Московской области Алексей Жарич. Он отметил, что главная цель — выход отечественных игроков на ведущие международные соревнования.

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