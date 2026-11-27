Communications Psychology: любители уходить в себя днем чаще видят яркие сны

Сны кажутся особенно зрелищными тем, кто к ним прислушивается, при этом привычка «уходить в себя» днем делает сюжеты еще более неожиданными. К такому выводу пришли итальянские ученые, опубликовав свои испытания в журнале Communications Psychology.

Специалисты проанализировали свыше 3,7 тысяч записей о снах и мыслях наяву. В основном эксперименте участвовали 207 взрослых добровольцев: 15 дней подряд они записывали на диктофон, что им снилось, а по сигналу рассказывали, о чем только что подумали. В анализ также добавили сны, которые другая группа описывала во время или после пандемии.

Оказалось, что во снах участники исследования чаще говорили про то, как куда-то идут или едут, других людей и яркие картинки, а днем в их рассказах было больше размышлений и чаще казалось, что человек все контролирует.

Упоминание работы попадалось примерно в трети снов и в каждом шестом дневном отчете. Кроме того, ученые заметили следующую закономерность: если человек днем часто отвлекался на свои мысли, то во сне у него чаще менялось место действия.

Специалисты уверены, что интересующиеся снами люди относятся к ним внимательно и лучше запоминают подробности. Из-за этого различия в описаниях появляются уже тогда, когда человек рассказывает сон после пробуждения. Сравнение дневных и ночных отметок показало, что привычные темы и переживания потом превращаются во сне в новые истории.

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