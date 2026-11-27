Иван Жидков женился на Марии Чередниченко, которая младше его на 17 лет

Бывший супруг актрисы Татьяны Арнтгольц, актер Иван Жидков связал себя узами брака с своей партнершей Марией Чередниченко, которая младше его на 17 лет. Об этом сообщает издание Voice.

Новой жене артиста 26 лет, а самому Жидкому в конце августа исполнилось 43. Известно, что Мария и Иван до кульминационного момента встречались четыре года и только сейчас решили узаконить свои отношения. При этом на разницу в возрасте пара никогда не обращала внимания.

Церемония бракосочетания состоялась в одном из московских ЗАГСов. В торжественной обстановке Чередниченко предстала в кружевном платье с открытыми плечами и фате, а образ дополнили жемчужные серьги. Жидков был в классическом черном костюме с белой рубашкой.

Сразу после росписи молодожены отправились в свадебное путешествие на Мальдивы. Чередниченко отметила, что дата для свадьбы выбрана неслучайно — она давно мечтала совместить церемонию с отдыхом, было решено пожениться 26 ноября 2026 года.

Для Жидкова это уже второй брак: его первой женой Татьяна Арнтгольц. Пара прожила вместе с 2008 по 2013 год и за этот период у них на свет появилась дочь Мария.

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