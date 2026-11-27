Жертвами жуткой автоаварии с участием пассажирского автобуса и двух грузовиков в Красноярском крае стали пять человек. Об этом сообщило Главное управление МВД России по региону.

В ведомстве заявили, что трагедия произошла на участке трассы Р-255 «Сибирь» в Иланско-Нижнеингашском округе. Известно, что автобус перевозил пассажиров из Канска в Иланский. В момент движения машина столкнулась с двумя грузовыми автомобилями.

В результате происшествия погибли пять человек, отметили в МВД. К моменту публикации сообщения было известно о восьми пострадавших, однако их точное число устанавливается. Сейчас все раненые с различными повреждениями находятся в больнице.

В управлении подчеркнули, что на месте трагедии находятся представители Госавтоинспекции и Отдела Внутренних дел, которые устанавливают все причины и обстоятельства ДТП.

Ранее крупное ДТП произошло в Омске: автобус с 30 пассажирами столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Иномарка, за рулем которой сидел мужчина, не имея водительских прав, выехал на встречную полосу для обгона другой машины. Но легковушка врезалась с автобусом и от удара ее отбросило на обогнанный автомобиль. Виновник аварии погиб на месте, среди пострадавших оказались трое несовершеннолетних и три женщины.

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