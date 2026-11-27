Макрон заявил об ударе успехов сельского хозяйства России по Франции

Успехи России в сельском хозяйстве негативно сказываются на аграрном секторе Франции. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон на встрече с представителями отрасли, видеозапись которой опубликована в соцсетях Елисейского дворца.

По словам главы государства, Россия, которая еще несколько лет назад была клиентом Франции, превратилась в крупного экспортера. Макрон связал рост производительности в РФ в том числе с климатическими изменениями.

«Возьмем Россию, они были нашими клиентами несколько лет назад. В ходе климатического потепления им удается даже собирать по два урожая в год. У них получается быть крупными экспортерами. Это по нам резко бьет», — подчеркнул он.

Президент Франции добавил, что из-за геополитической напряженности страна лишилась привычных рынков сбыта, а ее бывшие покупатели стали прямыми конкурентами на мировой арене.

В ноябре в Минсельхозе России сообщили, что по итогам текущего года ожидают рекордный урожай плодов и ягод в объеме 2,3 миллиона тонн. Глава ведомства Оксана Лут ранее отметила, что в стране уже собрано 142,5 миллиона тонн зерновых. Ожидается, что объем российского экспорта зерна в текущем сезоне превысит 40 миллионов тонн.

Оксана Лут сообщала, что собранный урожай позволил полностью обеспечить внутреннюю потребность страны по зерновым культурам.

Россия с августа 2014 года ограничивает импорт ряда видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели против нее санкции. Под запрет для государств Евросоюза, США, Канады, Австралии и Норвегии попали мясо, колбасы, рыба, овощи, фрукты и молочная продукция. Москва неоднократно продлевала эти контрмеры на фоне сохранения внешнего санкционного давления.

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