Трамп добавил в совместное заявление с НАТО предостережение для Украины

Президент США Дональд Трамп без согласования с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте изменил текст их совместного заявления, добавив в него предостережение для Украины. Об этом сообщила газета Politico.

Встреча политиков прошла 25 ноября в поместье Мар-а-Лаго во Флориде. По ее итогам Белый дом распространил документ, в котором Трамп и Рютте заявили о важности скорейшего мирного урегулирования и предотвращения разрастания конфликта. В первоначальной версии, опубликованной также на сайте НАТО, опасность эскалации связывалась исключительно с действиями России.

Однако на следующий день Трамп опубликовал в соцсети Truth Social иную версию заявления. В ней предостережение от шагов, ведущих к расширению географии боевых действий, обращено не только к Москве, но и к Киеву. Представитель Североатлантического альянса подтвердил изданию, что обе стороны изначально согласовали первый вариант текста. Это означает, что лидер США внес правки в одностороннем порядке.

Белый дом не предоставил дополнительных комментариев по поводу изменения формулировок. Сам Дональд Трамп на мероприятии в Мар-а-Лаго в четверг также не стал отвечать на вопросы журналистов о подробностях переговоров с Рютте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя первую редакцию документа, предположил, что призывы воздержаться от расширения конфликта должны относиться прежде всего к действиям киевского режима.

Ранее, в марте 2026 года, Марк Рютте подчеркивал, что усилия Дональда Трампа по завершению украинского конфликта имеют ключевое значение. По словам генсека НАТО, действия президента США играют решающую роль в поиске баланса интересов для достижения мира.

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