У отшельницы Агафьи Лыковой пропала собака в тайге

Проживающая в хакасской тайге отшельница Агафья Лыкова осталась без единственной собаки. Животное ушло в лес и не вернулось. Об этом сообщил РИА Новости ее духовный наставник иерей Игорь Мыльников.

По его словам, сейчас Лыковой подыскивают нового питомца. Собеседник агентства отметил, что отшельница не жаловалась на условия жизни, а потерю восприняла спокойно.

«Дела у Агафьи нормальные, ни на что не жаловалась, только собачка пропала, единственная. Ушла по насту и не вернулась. Тайга сурова. Сейчас подыскивают новую», — рассказал Мыльников.

Он добавил, что Лыкова не горюет из-за пропажи пса, так как ее главной радостью остается молитва. Параллельно продолжаются поиски постоянного помощника для женщины.

Как Агафья Лыкова живет в тайге

Несмотря на почтенный возраст, Агафья Карповна продолжает самостоятельно вести хозяйство. Она занимается огородом, заготавливает сено, ухаживает за козами и курами. Летом женщине приходится много работать на участке, в том числе косить траву для зимних запасов.

В июле 2026 года представители заповедника «Хакасский» сообщали, что Лыкова занимается прополкой огорода, а инспекторы помогают ей заготавливать сено. На заимке также появились цыплята. По словам самой отшельницы, несмотря на возраст, она продолжает работать серпом и косой.

Помощь женщине оказывают добровольцы. Уже больше десяти лет на заимку приезжают студенты экспедиционного корпуса «Команда Арктики». Они помогают заготавливать дрова и сено, необходимые для переживания суровой зимы. Добраться до жилища Лыковой можно на вертолете или по реке Еринат.

При этом сама Агафья не стремится менять привычный уклад. По словам ее духовного наставника, однажды женщину ненадолго перевезли в населенный пункт Килинск. Однако шум техники и непривычная обстановка оказались для нее настолько тяжелыми, что она предпочла вернуться в тайгу.

Почему семья Лыковых ушла от людей

Агафья Лыкова родилась в апреле 1945 года уже в тайге. Ее родители, Карп и Акулина Лыковы, были старообрядцами. В 1937 году семья покинула привычные места и поселилась в глухих лесах Западного Саяна, стремясь сохранить веру и избежать преследований.

В семье росли четверо детей: два сына и две дочери. Лыковы жили практически натуральным хозяйством: собирали ягоды, грибы и кедровые орехи, ловили рыбу, выращивали овощи и охотились. В тяжелые годы семье приходилось голодать. Мать Агафьи умерла в 1961 году.

В 1978 году семью случайно обнаружили геологи, исследовавшие территорию Западного Саяна. Вскоре Лыковы начали постепенно знакомиться с внешним миром. Однако в 1981 году умерли оба брата и сестра Агафьи, а в 1988-м не стало ее отца. После этого женщина осталась единственной представительницей семьи на родовой заимке.

История Лыковых получила широкую известность благодаря журналисту Василию Пескову. Его очерки о жизни старообрядцев под названием «Таежный тупик» стали известны далеко за пределами России.

Сегодня жилище Агафьи находится на территории государственного заповедника «Хакасский». В 2021 году для нее построили новый дом, а сама женщина освоила спутниковый телефон, благодаря которому может поддерживать связь с внешним миром.

При этом от привычной жизни в тайге Агафья отказываться не собирается. Молитва, хозяйство и забота о животных по-прежнему остаются главными составляющими ее повседневности.

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