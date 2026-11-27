Лиана Турецкая объяснила, почему не стала уходить в депрессию из-за онкологии

Лиана Турецкая рассказала о борьбе с онкологическим заболеванием и о том, как перенесла хирургическое вмешательство. По словам жены хормейстера и народного артиста России Михаила Турецкого, она не стала менять привычный образ жизни даже во время лечения. О необычном поведении матери после операции вспомнила и ее дочь Эмма в интервью Светлане Бондарчук.

Эмма призналась, что всегда восхищалась оптимизмом матери. Даже в сложные моменты Лиана старается не поддаваться унынию и продолжает общаться с близкими, заниматься привычными делами и поддерживать хорошее настроение.

В качестве примера дочь вспомнила период, когда ее мать столкнулась с онкологией. Эмма рассказала, что пришла навестить Лиану в больницу спустя всего несколько часов после операции, ожидая увидеть ее в тяжелом состоянии.

Однако увиденное оказалось совсем не таким, как она представляла.

«Я помню, что у мамы была онкология, и я помню, что ее только прооперировали. Я представляю, что ей безумно плохо. Я покупаю ей пионы, иду к ней в палату. У человека прошло два часа после операции, он уже у себя в палате, у нее там 20 подруг», — рассказала Эмма.

По словам девушки, такая жизненная энергия матери всегда ее вдохновляла. Лиана, несмотря на собственные проблемы со здоровьем, старается заботиться об окружающих и не позволяет близким погружаться в переживания.

Сама Турецкая призналась, что не воспринимает онкологический диагноз как повод отказываться от полноценной жизни. При этом она подчеркнула, что важно своевременно проходить обследования и выполнять все рекомендации врачей.

«Когда ты говоришь, что у меня рак, сразу какой-то страх в глазах у людей. Вот, честно говоря, для меня уже этого нет. Я понимала, что есть проблема, ее надо решать, но уходить в какую-то депрессию, делать из этого что-то ужасное, невероятное, я тоже не собиралась», — объяснила Лиана.

Она также рассказала, что уже через 15 дней после операции отправилась отдыхать на море вместе с детьми, несмотря на рекомендации подождать месяц.

В дальнейшем Турецкой предстояло пройти 20 сеансов облучения. Однако даже расписание медицинских процедур она старалась подстраивать под привычный распорядок дня.

«Они мне говорят: «Когда тебя записать?» Я говорю: «Ну, после 12:00, потому что утром у меня будет спорт». Они на меня посмотрели: «Ну да, хорошо», — с улыбкой вспомнила женщина.

По словам Лианы, она старается не откладывать необходимые обследования и процедуры, но при этом не концентрироваться исключительно на болезни. Такой подход, считает Турецкая, помогает ей сохранять привычный ритм жизни и оптимистичный настрой.

Как Михаил Турецкий познакомился с Лианой и убедил ее переехать в Россию

История отношений Михаила и Лианы Турецких началась в конце 1990-х годов. После знакомства будущие супруги долго общались по телефону. Постепенно Михаил стал убеждать избранницу переехать к нему в Москву.

Для Лианы это было непростое решение. В США у нее была успешная карьера программиста, собственный дом, друзья и близкие. Она работала в компании Associates на должности старшего программиста. Кроме того, женщина воспитывала дочь Сарину от первого брака.

Сначала Лиана предложила Михаилу самому переехать к ней, поскольку не хотела отказываться от налаженной жизни. Однако музыкант настоял на своем: оставлять собственное дело и коллектив ради переезда он не собирался.

В итоге Лиана решила попробовать начать все заново в России. Сначала она приехала в Москву в гости, познакомилась с дочерью Михаила от первого брака Натальей и его родителями. После этого провела в городе новогодние праздники и вернулась к вопросу о переезде.

«Я понимала, что мне просто хочется это развить, мне есть что здесь сказать. И поэтому я была здесь», — объяснила женщина.

Переезд оказался непростым: Лиане пришлось оставить работу, дом и привычное окружение. К тому же ее дочь практически не говорила по-русски. Первое время семья жила в небольшой московской квартире, а Михаил часто уезжал на гастроли.

Постепенно Лиана освоилась и даже стала помогать мужу с организацией работы хора. Она занималась подготовкой концертов, рекламой и костюмами артистов. Позже, когда в семье появились общие дети, отошла от дел коллектива, оставив за собой заботу о костюмах хора и сопрано.

Сегодня семья Турецких остается очень большой и дружной. У Михаила и Лианы есть общие дочери Эммануэль и Беата. Старшая дочь Сарина уже создала собственную семью и сама стала мамой. В интервью близкие рассказывали, что часто собираются вместе, поддерживают друг друга и отмечают семейные праздники большим составом.

Лиана также признавалась, что ей удалось сохранить хорошие отношения между всеми членами семьи. Она с юмором вспоминала, что после переезда получила не только мужа, но и большую родню. В США даже шутили, что она воспользовалась предложением «один покупаешь — девять получаешь».

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