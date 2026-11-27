Александр Рапопорт рассказал, что занимается спортом всю свою жизнь

Актер Александр Рапопорт рассказал, как ему удается поддерживать хорошую физическую форму. По словам артиста, особых ограничений в питании у него нет, однако он давно придерживается определенных привычек. Об этом Рапопорт сообщил в беседе с 5-tv.ru на премьере фильма «Вершина».

Рапопорт признался, что на протяжении жизни занимался разными видами спорта. В его списке — баскетбол, легкая атлетика и карате. Кроме того, актер старается прислушиваться к своему организму и не заставляет себя есть без необходимости.

«Я не назвал бы это диетой. Я всю жизнь. Ой, я же давно живу на белом свете. Мне, если все будет хорошо, 1 апреля должно быть 80 лет. Спортом я занимался всю жизнь. Я занимался баскетболом, легкой атлетикой, карате, поэтому с этим все нормально. Питаюсь я всю жизнь нормально. Я знаю, что самое главное — не есть, когда не хочешь», — поделился артист на премьере фильма «Вершина».

Также Рапопорт рассказал о своем отношении к жизни. По его словам, он уже давно старается жить настоящим моментом, поскольку понимает, насколько быстро все может измениться.

«А вообще, я скажу вам секрет. Секрет. Я живу здесь и сейчас уже очень-очень давно. Я знаю, что как в ту, так и в другую сторону это может щелкнуть в одну секундочку», — поделился актер.

От медицины до актерской профессии

У Рапопорта необычный профессиональный путь. Он окончил Пермский медицинский институт и работал врачом-психотерапевтом. В 1990 году артист эмигрировал в США, где продолжил заниматься медицинской практикой. Позднее он получил актерское образование в нью-йоркской школе Ли Страсберга.

К актерской профессии Рапопорт пришел уже в зрелом возрасте. В кино он начал сниматься в начале 2000-х. Одной из первых заметных работ стала роль в сериале «Моя Пречистенка». С тех пор артист появился более чем в ста кино- и телепроектах. При этом он продолжил работать и на театральной сцене.

Какие роли принесла ему карьера

Широкой аудитории Рапопорт знаком по сериалам «Зона», «Нанолюбовь», «Спящие» и другим проектам. В его фильмографии есть как телевизионные детективы и криминальные драмы, так и исторические картины. В фильме «Нюрнберг» актер сыграл советского психиатра.

Рапопорт также сотрудничает с театром «Современник». Среди его сценических работ — спектакли «Враги. История любви» и «Осенняя соната». В репертуаре артиста есть и роль Воланда.

Помимо кино и театра, Рапопорт работал телеведущим и радиоведущим. Он вел программы, посвященные отношениям и психологии, в том числе «Мужская территория» и «За час до полуночи». Медицинское образование и опыт работы психотерапевтом стали частью его публичного образа.

Жизнь между Россией и США

После переезда в США Рапопорт не отказался от связей с Россией. С начала 2000-х он стал регулярно приезжать сюда по работе, а со временем начал совмещать проекты в двух странах. В интервью артист объяснял, что воспринимает это не как постоянные отъезды и возвращения, а как жизнь между двумя привычными ему местами.

В США Рапопорт продолжал психотерапевтическую практику, а в России развивал актерскую карьеру. Параллельно он участвовал в телевизионных проектах и выходил на сцену. Такой профессиональный маршрут позволил ему не ограничиваться одной сферой деятельности и пробовать себя в разных форматах.

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