Полина Диброва объяснила причины развода с Дмитрием Дибровым после 16 лет брака

Полина Диброва объяснила, почему решила уйти от телеведущего Дмитрия Диброва после 16 лет брака. По признанию 37-летней модели, причиной расставания стало не появление бизнесмена Романа Товстика, а перемены в ее собственных чувствах. К моменту знакомства с новым избранником отношения с мужем уже перешли в другую стадию. Об этом Диброва рассказала в интервью психологу Наталии Меркуловой.

Почему Полина Диброва перестала любить мужа

Полина призналась, что со временем Дмитрий перестал быть для нее мужчиной, к которому она испытывала прежние чувства. Их отношения не закончились громким скандалом или постоянными конфликтами. Напротив, супругам удалось сохранить уважение друг к другу. Однако сама модель поняла, что больше не хочет продолжать семейную жизнь в прежнем формате.

«Развод — это больно для всех участников. К сожалению, ролям, которые мы обретаем в течение жизни, нас никто не учит. Нас не учат, как быть женой, мамой, нас не учат, как разводиться. Было достаточно хорошего, чтобы уважительно относиться друг к другу. Мы этот момент прожили с пониманием, что самое главное, что у нас есть — наши дети. Я жила ради себя. Понимала, что в данной ситуации нет той любви, о которой говорилось прежде. У нас любовь планомерно перетекала из одного вида в другой. Муж стал для меня другом. Если бы я понимала, что что-то можно вернуть, изменить, я бы это сделала», — поделилась Полина.

Она подчеркнула, что не считает нового возлюбленного единственной причиной распада семьи. По ее словам, решение изменить жизнь появилось раньше, чем в ней возник Роман Товстик.

«Но я понимала, что хочу пойти в другую жизнь. Именно в этот момент мне повстречался Роман. Я сказала Диме, что влюбилась. Это мог быть Роман, мог быть кто-то другой. Но это было честно. Я не могу играть. Если есть другие чувства, их очень сложно скрывать. да и не нужно», — заявила Диброва.

Как Дибровы пережили расставание

После развода Полина и Дмитрий смогли сохранить нормальное общение. Одним из главных приоритетов для бывших супругов стали трое общих сыновей. Модель не раз подчеркивала, что не собирается препятствовать отношениям детей с отцом.

В августе 2026 года в другом интервью Диброва также рассказала, что в их браке не было постоянных скандалов и громких выяснений отношений. При этом накопившиеся обиды и недосказанность постепенно повлияли на отношения.

По словам Полины, она часто предпочитала молчать о переживаниях вместо того, чтобы обсуждать их с мужем. Теперь она считает это одной из ошибок, которые могли привести к расставанию.

Старший сын Александр после развода остался жить с Дмитрием. Полина объяснила, что это было самостоятельное желание подростка, которое родители поддержали. При этом она живет неподалеку и продолжает регулярно видеться с детьми.

Модель также призналась, что не хочет превращать собственную историю в пример для подражания. Она считает развод тяжелым испытанием и не призывает другие пары повторять ее решение.

«Развод — это плохо. Я ни в коем случае не хочу пропагандировать это. Но если решаетесь, сделайте это экологично, чтобы не обвинять никого», — подчеркнула экс-супруга телеведущего.

Почему Роман Товстик судился с бывшей женой

Пока Полина и Дмитрий смогли сохранить спокойные отношения после расставания, в семье Романа Товстика ситуация сложилась иначе. Предприниматель развелся с Еленой Товстик после более чем 20 лет совместной жизни. У бывших супругов шестеро детей.

Развод сопровождался конфликтом, в том числе из-за места проживания наследников. Роман добивался возможности участвовать в их воспитании и добился рассмотрения вопроса в суде.

Пресненский районный суд Москвы 30 октября определил место жительства пятерых несовершеннолетних детей с отцом. Старший сын Андрей уже достиг совершеннолетия. До вынесения решения часть детей жила с Романом, а младшие оставались с матерью.

После заседания предприниматель заявил, что долго добивался возможности свободно общаться с наследниками. Он также прокомментировал распространенное представление о том, что после развода дети должны преимущественно оставаться с матерью.

«Я никого не похищал. Просто боролся за право быть отцом своим детям — и суд принял решение. Я категорически против мужчин, которые после развода исчезают из жизни детей, не участвуют в их воспитании и не платят алименты», — написал Товстик в личном блоге.

При этом судебное решение пока не означает окончательного завершения спора. Речь идет о решении первой инстанции, которое может быть обжаловано. Сам Роман заявил, что не собирается препятствовать общению детей с матерью.

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