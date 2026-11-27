Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для маленькой Арины
Девочка перенесла 17 курсов химеотерапии.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Сегодня мы подводим итоги нашей благотворительной акции «День Добрых дел». Накануне в эфире была история Арины из Ленинградской области.
С момента, как ей исполнился год, девочка борется с тяжелым заболеванием. Она перенесла тяжелую операцию, 17 курсов химиотерапии, заново училась ходить. Но когда казалось, что самое страшное позади, болезнь вернулась.
Врачи уверены: шансы спасти ребенка есть! Сейчас для этого нужны дорогостоящие препараты. И благодаря вам, зрителям Пятого канала, за сутки удалось собрать на них необходимую сумму.
Спасибо вам за отзывчивость!
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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