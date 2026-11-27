Военные группировки «Север» активно продвигаются вдоль трассы Москва — Харьков. Артиллерия расчищает путь для нашей пехоты, которая шаг за шагом, прорывая многоуровневую оборону боевиков, приближается ко второму по величине городу Украины. О самых важных боях на этом направлении — в репортаже корреспондента «Известий» Эмиля Тимашева.

Первый выстрел пристрелочный. Наводчик внимательно слушает рацию, чтобы внести корректировку по цели, в это время заряжающий готовит следующий снаряд.

Так бойцы 244-й артиллерийской бригады группировки войск «Север» ведут огонь по укрытой пехоте ВСУ.

Вот так на харьковском направлении работают артиллеристы, стреляют максимально точно и быстро. Желательно с первого раза поразить цель.

То есть успеть отработать и спрятать гаубицу, прежде чем противник успеет ее обнаружить. Поэтому на всю работу расчета уходят считаные минуты.

«Самое сложное — это успеть за отведенное время не только раскрыться, но и выставиться по координатам», — сказал наводчик орудия с позывным «Артист».

На счету боевого расчета десятки уничтоженных целей — вражеская техника и живая сила. В том числе иностранные наемники.

«За две недели выпустили 300 снарядов. В один день уничтожили пушку вместе с расчетом, колонну наемников. Похвалили нас», — сказал командир орудия с позывным «Хома».

Также в приоритете вражеские расчеты БПЛА. Одно такое отделение может терроризировать целый район. В случае их обнаружения снарядов не жалеют.

Но в первую очередь огневая поддержка сейчас нужна нашей пехоте, которая, постепенно прорывая оборону боевиков, продвигается вдоль трассы Москва — Харьков, где российские штурмовые подразделения зачищают село Новая Казачья и ведут ожесточенные бои за населенный пункт Цуповка.

Боевики пытаются перегруппироваться и накопить силы, но сделать это незаметно практически невозможно. Российская аэроразведка круглосуточно мониторит не только линию боевого соприкосновения, но и тыловые районы.

«В последние месяцы противник активно подкидывает свои резервы, укрепляется, подгоняет инженерную технику, строит ПВД. Мы их выявляем и периодически уничтожаем», — сказал командир разведывательно-ударного отделения с позывным «Мирон».

Так наши войска постепенно подбираются к Харькову. До окраин города остается чуть больше 20 километров.

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