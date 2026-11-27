Новые технологии кардинально изменили подготовку казаков в нашей стране. Сегодня молодежь там учат не только рубить шашкой и держаться в седле, но и действовать в виртуальном бою и управлять беспилотниками. А победы в компьютерных играх потом еще надо закрепить на полигоне. Как вековые традиции адаптируются к цифровой эпохе — увидела корреспондент «Известий» Нина Катаева.

В Арамильском остроге, как и много веков назад, звенит сталь древковых боевых пик и свистят шашки.

Командир дает команду, и шашка казака превращается в продолжение руки. Сейчас важно отработать точность ударов. Но сегодня многовековые традиции приобретают новую форму.

Вместо коней — виртуальные бронемашины, в руках не нагайки, а компьютерные мыши, которые тоже требуют сноровки.

Пока родители большинства школьников гадают, как отвадить подростков от компьютерных игр, здесь популярные шутеры стали обязательным предметом в боевой подготовке казачьей молодежи.

Виртуальный штурмовой отряд отрабатывает обход по флангу, круговую оборону, вызывает артиллерию на упреждение. Урок, пройденный в игре, тут же превращается в экзамен на настоящем полигоне.

Одиночка на поле боя — легкая мишень. Казаки учатся работать в связке, прикрывать товарища.

«Разные есть тактические симуляторы, какие-то более приближены к реальности, где можно отрабатывать разные элементы: топография, основы медицины», — сказал младший урядник Оренбургского казачьего войска Дмитрий Золотарев.

При этом педагоги жестко ограничивают время, проведенное у монитора.

«Теорию прошли, взяли, провели с компьютерной игрой, а потом уже закрепили в учебной практике», — сказал заместитель атамана Оренбургского казачьего войска по работе с молодежью Дмитрий Мусунов.

Казаки Оренбургского войска уже провели первый кибертурнир. Четверо его участников, как только достигли совершеннолетия, подписали контракт и сейчас выполняют задания в зоне СВО.

Управлять дронами учат с начальной школы. Технический прогресс казачьим устоям не мешает. Брать лучшие разработки времени — тоже своего рода их многовековая традиция.

«Казаки, они всегда воспринимали все лучшее, лучшее вооружение. Вообще, умение управлять различными механизмами, воздушными, наземными, — это наше будущее», — сказал советник атамана Оренбургского войскового казачьего общества Игорь Артюхин.

Свое будущее некоторые уже тоже определили.

«Мне всегда хотелось связать свою жизнь с погонами. Пойти в структуру МВД, МЧС или ФСБ», — сказала Александра Акатьева.

А пока оттачивают мастерство в играх. Где всегда есть возможность перезапустить раунд.

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