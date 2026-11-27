В Таиланде 30-летний гражданин России сорвался с 15-го этажа жилого здания и упал в бассейн. Мужчина получил тяжелые травмы, его экстренно доставили в больницу. Об этом сообщило издание Daily News.

Происшествие случилось в одном из жилых комплексов района Пратамнак в Южной Паттайе. Пострадавшего обнаружили возле бассейна, расположенного на четвертом этаже. Он находился в ослабленном состоянии, говорил бессвязно, а на его теле были многочисленные синяки и красные высыпания. Первую помощь россиянину оказали сотрудники спасательной службы, после чего его госпитализировали.

По словам 53-летнего местного жителя Воровита Родкэу, незадолго до этого к нему подбежал испуганный иностранец. Он сообщил, что человек упал с большой высоты в бассейн и сильно ударился о воду. Очевидцы помогли достать пострадавшего из воды. Когда Родкэу подошел к месту происшествия, мужчина уже лежал у края бассейна и с трудом дышал. Местный житель вызвал спасателей.

Полицейские установили, что россиянин проживал в квартире № 1514. При осмотре жилья правоохранители не обнаружили следов борьбы или беспорядка. Однако на столе находились предметы, предназначенные для употребления наркотиков.

Затем полицейские проверили помещение на 15-м этаже, где проводился ремонт. Оно располагалось всего в нескольких квартирах от жилья россиянина. Внутри обнаружили складной туристический стул, бутылку импортного алкоголя, пару обуви и комплект одежды. По предварительной версии следствия, вещи могли принадлежать пострадавшему. Помещение находилось на одной линии с бассейном, куда упал мужчина.

Заместитель следователя полицейского участка Паттайи Чанан Кесонбуа сообщил, что точные обстоятельства происшествия пока не установлены. Правоохранители смогут допросить россиянина после улучшения его состояния.

По предварительной версии полиции, перед падением мужчина мог употребить наркотики и алкоголь, после чего сильно опьянел. Предполагается, что затем он отправился в ремонтируемое помещение на 15-м этаже. Там отсутствовали оконные стекла и ограждения, поэтому россиянин мог потерять равновесие и сорваться вниз с высоты примерно 30–40 метров.

По мнению правоохранителей, мужчина выжил благодаря тому, что приземлился в бассейн.

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