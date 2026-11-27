Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Донецкой Народной Республике (ДНР) гражданку России, подозреваемую в подготовке террористического акта против высокопоставленного российского военнослужащего. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, 28-летняя жительница Волновахи переехала в Донецк, где следила за сотрудником одного из силовых ведомств. Она собирала сведения о его передвижениях и используемых автомобилях, а затем передавала информацию украинской стороне через мессенджер WhatsApp*.

Как утверждают в ФСБ, для ликвидации военнослужащего противник задействовал три ударных беспилотника «Баба-яга», оснащенных самодельными взрывными устройствами фугасно-зажигательного действия. Аппараты удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, после чего их обезвредили специалисты-взрывотехники.

Кроме того, по информации ведомства, задержанная установила контакт с представителями украинских спецслужб через Telegram. Им она передавала сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России на территории Волновахского и Мариупольского муниципальных образований.

Следственный отдел УФСБ России по ДНР возбудил уголовное дело по статье о государственной измене. Суд избрал женщине меру пресечения в виде заключения под стражу.

В спецслужбе предупредили, что украинские структуры продолжают искать потенциальных исполнителей противоправных действий в интернете, социальных сетях и мессенджерах. В ФСБ подчеркнули, что всех согласившихся сотрудничать с противником намерены устанавливать и привлекать к уголовной ответственности.

Ранее, 25 ноября, в Запорожской области сотрудники ФСБ задержали россиянина, подозреваемого в подготовке террористического акта против представителя региональных властей. По данным Центра общественных связей ведомства, мужчина атаковал служебный автомобиль чиновника администрации Мелитополя с помощью FPV-дронов. Должностное лицо не пострадало.

По версии следствия, задержанный 1962 года рождения связался с представителем украинских спецслужб через WhatsApp. По заданию куратора он получил два беспилотника и компоненты самодельных взрывных устройств с поражающими элементами. Их доставили путем сброса с другого беспилотного аппарата.

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