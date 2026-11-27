Собянин: подземный переход свяжет станцию «Новомосковская» и кампус «СТАНКИНа»

В Коммунарке продолжается создание научно-образовательного и культурного кластера, который объединит университетскую инфраструктуру, спортивные объекты и выставочные пространства. О планах по развитию территории и строительству новых дорог рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

В состав кластера войдут кампус Московского государственного технологического университета «СТАНКИН», головной центр компетенций станкоинструментальной промышленности, суперколледж, спортивный комплекс для студентов и межмузейный депозитарно-выставочный комплекс. Строительство объектов уже началось.

Одновременно с этим городские власти займутся развитием транспортной инфраструктуры. Для будущего университетского кампуса предусмотрено строительство подземного пешеходного перехода от станции метро «Новомосковская» Троицкой линии.

«В частности, в 2027 году планируем открыть подземный пешеходный переход от вестибюля станции „Новомосковская“ Троицкой линии метро к будущему кампусу университета», — написал Собянин.

Кроме того, в районе появится новая улично-дорожная сеть. Работы разделят на два этапа. В рамках первого построят и реконструируют почти четыре километра дорог. В частности, обустроят внутриквартальные проезды с заездами к социальным объектам, участок от Старопрокшинского шоссе в направлении улицы Карасева и новую дорогу от этой улицы с круговым движением.

Также проект предусматривает создание остановок наземного общественного транспорта и парковочных мест.

«Сделаем также остановки наземного городского транспорта и парковочные места. Завершить первый этап строительства планируем в 2028 году», — добавил мэр Москвы.

Новая транспортная инфраструктура должна обеспечить удобный доступ к будущему кампусу для студентов, преподавателей и жителей Коммунарки.

Ранее Собянин сообщал, что с начала 2026 года в парки Мосгортранса и коммерческих перевозчиков поступило более 1,1 тысячи единиц новой техники.

По словам мэра, на регулярных маршрутах Москвы теперь работает наземный транспорт только российского производства. В частности, автопарки пополнили автобусы большого, среднего и малого классов, а также электробусы нового поколения КАМАЗ-52222.

В новых электробусах установлена автоматическая система зарядки: специальный механизм самостоятельно подключается к контактным рельсам на крыше машины. Это упрощает работу водителя и обеспечивает надежное соединение в разных погодных условиях.

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