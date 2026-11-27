Бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова приговорили к 11 годам колонии строгого режима по делу о получении взяток на общую сумму около 84 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Приговором суда Егорова Максима Борисовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет колонии строгого режима», — огласила решение судья Ирина Карнаухова.

Кроме того, экс-губернатора обязали выплатить штраф в размере 406 426 630 рублей. Также ему запретили в течение десяти лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных и муниципальных органах.

Следствие установило, что в период с 2022 по 2024 год Егоров систематически получал деньги, имущество и услуги от Романа Стефанова, занимавшего должности генерального директора компаний «Газпром газораспределение Тамбов» и «Газпром межрегионгаз Тамбов».

Одним из эпизодов стало содействие в обучении Стефанова в Высшей школе государственного управления РАНХиГС. В августе 2022 года Егоров подписал письмо с просьбой зачислить туда руководителя газовых компаний. Впоследствии тот проходил обучение с декабря 2023-го по октябрь 2024 года.

Взамен, как установило следствие, с ноября 2022-го по декабрь 2023 года Стефанов ежемесячно передавал губернатору через посредника по 250 тысяч рублей. Общая сумма выплат по этому эпизоду составила 3,5 миллиона рублей.

Еще один случай касался оплаты чартерного перелета. По материалам дела, Егоров попросил Стефанова оплатить авиарейс стоимостью 2,1 миллиона рублей по маршруту Тамбов — Нижний Новгород — Ульяновск — Тамбов. Эта просьба была выполнена.

Общая стоимость полученных взяток, по данным следствия, составила около 84 миллионов рублей. Сам Егоров вину не признал.

Максим Егоров руководил Тамбовской областью с 4 октября 2021 года по 4 ноября 2024 года. Его задержали 24 июля 2025 года в собственном доме в деревне Заречье Сосновского округа Тамбовской области. С момента ареста до оглашения приговора бывший губернатор находился в одиночной камере следственного изолятора.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего заместителя министра обороны Руслана Цаликова к десяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в размере 500 миллионов рублей. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на суд.

Помимо этого, экс-чиновника лишили государственных наград и запретили ему занимать должности на государственной службе в течение 15 лет. Разбирательство проходило в закрытом режиме.

Цаликова задержали по делу о создании преступного сообщества с использованием служебного положения. Ему вменили более 15 эпизодов преступной деятельности, в том числе коррупционные преступления.

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