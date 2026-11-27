Необычный способ проникновения в ломбард выбрали неизвестные злоумышленники в Ярославле. Они спустились в помещение по веревке с потолка, после чего вскрыли три сейфа и забрали ювелирные украшения. Ущерб превысил 14,3 миллиона рублей. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел в торговом центре на Ленинградском проспекте. По предварительным данным, преступники проникли в помещение ломбарда ювелирной сети и добрались до хранилища. Вскрыв три сейфа, они забрали золотые украшения, которые клиенты оставили в залог.

После кражи злоумышленники скрылись. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Полиция устанавливает личности подозреваемых и обстоятельства произошедшего.

Необычные кражи

В последнее время в разных регионах России произошли и другие необычные преступления, которые запомнились не столько масштабом ущерба, сколько находчивостью злоумышленников.

В начале ноября в Тихвине Ленинградской области неизвестный похитил у 92-летней пенсионерки 50 тысяч рублей, хранившихся в шкатулке в спальне. Однако обнаружить пропажу женщине помогла необычная деталь. Вместо настоящих купюр в шкатулке лежали билеты «банка приколов». По подозрению в краже задержали 43-летнего местного жителя, ранее судимого.

В Ярославле 29-летняя женщина несколько дней обворовывала крупный супермаркет. Ее добычей стали пачки кофейных зерен и капсулы для посудомоечных машин. Товары она складывала в хозяйственную сумку и выносила, минуя кассы, а затем перепродавала. Полиция установила шесть эпизодов краж и одну попытку. Общий ущерб составил около 80 тысяч рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.