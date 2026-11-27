Кейт Миддлтон ввела для детей строгое расписание домашних обязанностей

Королевские привилегии не должны освобождать детей от бытовых обязанностей. Такого принципа придерживается Кейт Миддлтон, которая вместе с принцем Уильямом старается воспитывать троих наследников самостоятельными и ответственными. Для Джорджа, Шарлотты и Луи принцесса Уэльская ввела регулярные поручения по дому. Об этом сообщает RadarOnline со ссылкой на королевского биографа Кристофера Андерсена.

По сведениям издания, 44-летняя Кэтрин подготовила специальное расписание, в котором распределила между детьми повседневные задачи. Такой подход должен помочь им понять, что положение семьи и будущие титулы не делают их выше остальных и не освобождают от необходимости самостоятельно справляться с обычными делами.

Собеседник из окружения королевской семьи объяснил, что принцесса опасается формирования у детей высокомерного отношения к окружающим.

«Ее дети растут в условиях, о которых большинство ребят не может даже мечтать. Последнее, чего она хочет, — чтобы они стали высокомерными, избалованными или решили, что окружающие всегда будут делать за них всю работу. Домашние обязанности помогают ей донести простую мысль: королевский статус не освобождает от обычных семейных дел», — рассказал источник.

По его словам, принцесса хочет сформировать у наследников понимание, что поддержание порядка в доме — общая ответственность всех членов семьи. При этом значение имеют даже самые простые действия: заправить постель, приготовить завтрак или убрать за собой.

Кэтрин считает, что именно из таких повседневных привычек складываются самостоятельность, дисциплина и уважение к чужому труду. В будущем Джорджу, Шарлотте и Луи предстоит жить в условиях повышенного внимания публики и пользоваться многочисленными привилегиями, однако мать не хочет, чтобы это определяло их отношение к другим людям.

По словам Кристофера Андерсена, принцесса подходит к распределению домашних поручений достаточно серьезно. Она составляет график и размещает его на кухне, чтобы каждый ребенок знал свои обязанности.

Утренний распорядок предполагает, что Джордж, Шарлотта и Луи самостоятельно заправляют кровати, готовят себе завтрак и приводят в порядок то, чем пользовались. Биограф полагает, что такая подготовка особенно пригодится старшему сыну Уильяма и Кэтрин. В будущем принцу Джорджу предстоит обучение в школе-пансионе, где самостоятельность станет важной частью повседневной жизни.

Сама Кейт ранее также говорила о том, что бытовые дела в их семье не считаются исключительно обязанностью персонала. Принцесса признавалась, что любит мыть посуду, а ее супруг Уильям обычно берет на себя другую часть работы. По ее словам, муж вытирает посуду, а дети тоже подключаются к домашним делам и помогают родителям.

Андерсен обратил внимание, что подобное воспитание особенно важно для Джорджа, Шарлотты и Луи из-за необычных условий, в которых проходит их детство. Сейчас принц Джордж занимает второе место в очереди на британский престол после отца. Именно ему в перспективе предстоит стать королем Великобритании.

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