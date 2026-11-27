В московском районе Южное Бутово начали строить необычную школу. Ее назвали «Ботаника», а фасад решили оформить в теплых оранжевых оттенках осени. О начале строительства сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«Недалеко от нее находятся парки „Аллея Славы“ и „Южное Бутово“, поэтому архитекторы выбрали для фасада природные оттенки оранжевого», — написал Собянин.

Школу на 825 мест построят на Бартеневской улице в составе жилого комплекса.

Внутри предусмотрели два отдельных крыла. В одном разместится начальная школа, в другом — средние и старшие классы.

Для младших школьников оборудуют отдельный кабинет иностранного языка и лабораторно-исследовательский комплекс. Ученики постарше смогут пробовать себя в творчестве и работе руками. Для них откроют мастерские по обработке дерева и металла.

В школе также появятся два универсальных спортзала, а рядом обустроят полноценную спортивную территорию. Там разместят площадки для баскетбола, волейбола и мини-футбола. Также предусмотрены дорожка для спортивной ходьбы, зона для прыжков с песчаным покрытием, площадка для воркаута и уличные тренажеры.

Причем спортивная площадка станет доступна не только ученикам. Заниматься там смогут и жители жилого комплекса.

Школу строят в рамках масштабного инвестиционного проекта. Работы планируют завершить в 2029 году. После этого здание передадут городу.

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