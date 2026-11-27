Леонид Каневский рассказал, как его жена распознала телефонного мошенника

Супруга заслуженного артиста РСФСР Леонида Каневского Анна не стала жертвой телефонных мошенников благодаря чужому печальному опыту. История знакомой помогла ей распознать обман, когда аферист позвонил и представился следователем. Об этом актер рассказал в беседе с KP.RU.

По словам Каневского, несколько лет назад их общая знакомая поверила лжеследователю, который настолько сильно ее напугал, что женщина отправилась к ближайшему банкомату и под диктовку незнакомца перевела все деньги на чужой счет.

Подруга подробно рассказала супругам о случившемся. Поэтому, когда спустя несколько дней аналогичный звонок поступил жене артиста, она уже понимала, как могут действовать злоумышленники.

Вместо того чтобы выполнять указания собеседника, женщина решила сыграть на опережение. Она сообщила звонившему, что уже вызвала такси и направляется к нему в следственный отдел. Затем попросила назвать адрес учреждения и номер кабинета.

«Она, подготовленная этой историей и все-таки жена майора Томина (отсылка к сериалу „Следствие ведут ЗнаТоКи“. — Прим.ред.), сказала, что уже остановила такси и едет к нему в Следственный отдел, и попросила продиктовать адрес и номер кабинета», — рассказал он.

Артист также обратил внимание на другую проблему, которая помогает аферистам избегать ответственности. По его словам, многие пострадавшие предпочитают не обращаться в правоохранительные органы, поскольку испытывают стыд из-за того, что поверили обманщикам.

«Восемь из десяти обманутых не обращаются в полицию — стыдно, что их развели. А в итоге мошенники остаются безнаказанными, и человек сам себя лишает шанса вернуть деньги», — подчеркнул Каневский.

Между тем злоумышленники продолжают придумывать новые способы обмана россиян, используя актуальные события и интересы потенциальных жертв. Ранее эксперт по кибербезопасности Ольга Алтухова предупредила о мошеннических схемах, связанных с выходом видеоигры Grand Theft Auto VI (GTA VI).

По словам специалиста, аферисты распространяют вредоносные файлы под видом установщиков игры, программ для активации, генераторов ключей и читов. Вместо ожидаемого развлечения пользователи рискуют получить троян, который может предоставить злоумышленникам доступ к устройству и личным данным.

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