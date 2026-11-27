Актер театра и кино Владимир Мельников скончался 26 ноября на 63-м году жизни. О его смерти сообщил художественный руководитель Русского духовного театра «Глас» Никита Астахов. Коллектив театра опубликовал некролог и выразил соболезнования родным и близким артиста.

Коллеги запомнили Мельникова как человека с редким чувством юмора, душевным теплом и преданностью профессии.

«Для каждого из нас Владимир Петрович навсегда останется примером преданности профессии, душевного тепла и искренней веры. Сцена осиротела без его доброй улыбки и неповторимой интонации», — было сказано в некрологе.

Позже стало известно, что причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание. Об этом ТАСС сообщили родственники Мельникова.

«Он болел, у него была онкология. Скончался вчера», — сказала собеседница агентства.

В ТАСС также сообщили, что актера похоронят на Богородском кладбище.

Владимир Мельников окончил ГИТИС в 1986 году. Его театральная карьера началась задолго до работы в Москве. Он выступал в Симферопольском театре драмы и музыкальной комедии, затем служил в Московском драматическом театре на Перовской. В 2013 году актер присоединился к труппе Русского духовного театра «Глас».

За годы работы он сыграл немало ярких персонажей. Среди его театральных ролей — Земляника в «Ревизоре», Гаврила в «Селе Степанчикове…», Поэт в «Черной книге», Генерал и дед Николай Петрович в спектакле «Живы будем — не помрем!». Мельников также участвовал в постановках для детей.

Зрители хорошо помнят артиста по популярным сериалам. Он снимался в «Глухаре», «Склифосовском», «Следе», «Часе Волкова», «Солдатах», «Кодексе чести», «Леснике», «Расколе» и «Осиным гнезде». Всего в его фильмографии насчитывается 39 проектов.

Мельников пять лет он состоял в браке с Кариной Мишулиной — дочерью народного артиста РСФСР Спартака Мишулина. У бывших супругов родилась дочь Полина.

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