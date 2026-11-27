Психиатрическая экспертиза ждет родителей из Вологды после гибели дочери

Родителей умершей от истощения девочки в Вологде направят на судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом РИА Новости сообщили в региональном следственном управлении СК России.

Специалисты проведут исследование, чтобы выяснить, были ли отец и мать вменяемы.

«Будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза в отношении родителей девочки», — подтвердила агентству представитель ведомства.

Следственный комитет уже возбудил два уголовных дела в отношении родителей — об убийстве малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, и о халатности.

Двенадцать детей, грязь и голод: в каких условиях жила семья

Обоих родителей задержали вечером 26 ноября. Девочка жила в семье, где воспитывались 12 детей, из них 11 были несовершеннолетними. Следователи установили, что семья проживала в ужасных условиях, а дети не получали необходимого ухода. По предварительным данным, пятилетняя малышка умерла от истощения.

При этом помощь врачей понадобилась и другим детям. Семилетнего брата погибшей также доставили в больницу с признаками истощения, всего после случившегося госпитализировали девять детей. Министр здравоохранения Вологодской области Игорь Петчин сообщил, что угрозы их жизни нет.

Мать погибшей девочки объяснила следователям, что рассчитывала самостоятельно вылечить детей — женщина собиралась откормить их кашей. Почему родители не обратились за помощью раньше и как долго дети находились в таком состоянии, теперь предстоит выяснить следствию.

Продукты и уборка в квартире: как соцзащита пыталась помочь семье

Семья уже давно состояла на профилактическом учете, а соцработники знали, в каких условиях растут дети. Министр труда и социальной защиты Вологодской области Александр Ершов сообщил, что поводов для беспокойства было несколько — во-первых, в квартире неоднократно обнаруживали антисанитарию. Кроме того, дети часто пропускали школу и детский сад, также родители не всегда водили их на необходимые осмотры к врачам.

Социальные работники пытались помочь многодетной семье, предлагали продукты, однако отец от них всегда отказывался. Мужчина объяснял свое решение тем, что работает, получает зарплату и детские пособия, поэтому дополнительная помощь продуктами, как он считал, семье не нужна.

Сотрудники социальных служб также помогали с уборкой квартиры. Последний раз специалисты посещали семью 12 ноября, за две недели до того, как стало известно о смерти девочки — тогда дома находились двое детей. Мать вместе с младшими была на даче, но отвечала на телефонные звонки.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования. Свою проверку проводит и областная прокуратура.

По факту смерти девочки следователи также отдельно проверят работу социальных служб, которые знали о проблемах этой семьи. В отношении соответствующих должностных лиц может быть выдвинуто обвинение в халатности. В рамках расследования 26 ноября прошли обыски в администрации Вологды.

Что будет с остальными детьми

Ситуацию взяла под личный контроль уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Сейчас специалисты выясняют, есть ли у детей родственники, которые смогут взять на себя заботу о них. Где они будут жить дальше, пока неизвестно.

Пьяный за рулем устроил ДТП: отец девочки уже был судим

Ранее стало известно, что отец пятилетней девочки, умершей от истощения в Вологде, уже был судим. Мужчина получил условный срок за ДТП, в котором пострадал чужой ребенок. По данным источника 5-tv.ru, авария произошла, когда многодетный отец находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

При этом семья, в которой воспитывались дети, по информации инсайдера, не испытывала серьезных материальных трудностей. Отец работал автомехаником, а ежемесячные пособия на детей превышали 200 тысяч рублей.

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