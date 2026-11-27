Председатель Соцфонда Чирков: выплаты 17 миллионам льготников повысят на 6,8%

Ежемесячные денежные выплаты и компенсации для 17 миллионов льготников в России проиндексируют на 6,8% с 1 февраля 2027 года. О предстоящем повышении сообщил председатель Социального фонда Сергей Чирков во время выступления на пленарном заседании в Совете Федерации.

«С 1 февраля 2027 года будут проиндексированы так называемые ежемесячные денежные выплаты и компенсации на 6,8%. Такая индексация затронет 17 миллионов льготников», — подчеркнул Чирков.

Также одобрен закон из бюджетного пакета, устанавливающий новый минимальный размер оплаты труда (МРОТ). С 2027 года показатель вырастет до 28 935 рублей в месяц. По сравнению с текущим уровнем в 27 093 рубля повышение составит 6,8%. Соответствующий документ уже размещен на государственном портале системы обеспечения законодательной деятельности.

Вместе с повышением суммы меняется и сам механизм расчета минимальной зарплаты. На период с 2027 по 2029 год ее перестанут привязывать к медианной зарплате. Вместо этого базой станет прогнозируемый рост среднемесячных зарплат сотрудников российских организаций.

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