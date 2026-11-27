Более трех миллиардов рублей могли похитить при реставрации Новосибирского театра оперы и балета, которым ранее руководил бывший генеральный директор и МХАТ и экс-худрук Михайловского театра Владимир Кехман. Это и могло стать причиной обысков в Санкт-Петербурге и Новосибирске, сообщает 78.ru.

Речь идет о средствах, выделенных на ремонт и восстановление театрального здания. Следственный комитет по Новосибирской области расследует дело о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.

Реставрацию выполняли две коммерческие организации — ООО «РСК-Ренессанс» и ООО «Строй-Эксперт». По имеющимся сведениям, компании связаны с Маратом Каргиновым, знакомым Владимира Кехмана. В петербургских офисах этих компаний как раз и прошли следственные действия.

Владимир Кехман руководил Новосибирским театром оперы и балета с 2015 по 2017 год, а затем занимал должность художественного руководителя до 2021 года. После этого он возглавил МХАТ имени Горького.

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