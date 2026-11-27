Рэпер и продюсер Александр Тарасов, известный как T-Killah, стал игроком баскетбольного «Зенита». Об этом объявила пресс-служба петербургского клуба. Команда уже поприветствовала новичка и пожелала ему ярких матчей в сине-бело-голубой форме.

«Мы рады приветствовать Сашу в Санкт-Петербурге! Желаем яркой и эмоциональной игры в составе «Зенита», — сказано в сообщении клуба.

У петербургской команды в этом сезоне есть и перемены в тренерском составе. В июне главным тренером стал черногорец Душко Иванович. Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона-2028/29.

Иванович посвятил баскетболу более 30 лет. За это время он успел поработать с разными европейскими клубами и заслужил репутацию одного из авторитетных тренеров. В сезоне-2016/17 под его руководством подмосковные «Химки» добрались до финала Единой лиги ВТБ и завоевали серебро чемпионата России.

А в семье T-Killah произошло радостное событие. В конце мая музыкант во второй раз стал отцом. У Александра и его супруги родился сын Назар. Артист тогда с юмором объявил о пополнении в семье.

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