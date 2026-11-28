Дизайнер Игнатьева: украшения из серебра стоит снимать перед водными процедурами

Перед душем, ванной или походом в бассейн серебряные украшения лучше снимать. Об этом в беседе с NEWS.ru сказала дизайнер Ольга Игнатьева.

Как пояснила эксперт, в противном случае из-за частичек мыла, геля или шампуня металл постепенно покроется налетом. В итоге изделие потеряет свой блеск.

«В бассейне вода содержит хлор, который вступает в реакцию с серебром. В результате цепочка темнеет, иногда появляются пятна или меняется оттенок поверхности», — также пояснила Ольга Игнатьева.

По словам собеседницы издания, особенно нежелательно носить серебряные украшения в джакузи и горячих бассейнах. Дело в том, что, например, популярный сплав 925-й пробы включает примесь меди, а этот металл быстро вступает в реакцию с хлором и серой. Из-за этого кольца, серьги или и цепочка может быстро потемнеть.

Как отметила Ольга Игнатьева, намокшее серебряное украшение стоит дополнительно ополоснуть чистой водой и тщательно высушить мягкой тканью. Особую осторожность дизайнер рекомендовала проявлять с позолотой — восстановить ее исходный вид в случае порчи практически невозможно.

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