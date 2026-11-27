Чемпион Москвы по теннису Михаил Евтимьев пострадал в массовом ДТП в столице. Об этом сообщил 5-tv.ru.

Авария произошла в районе Лужников. Дорогу не поделили сразу несколько легковых автомобилей. Удар оказался настолько мощным, что одна из машин загорелась прямо на проезжей части.

Сначала сообщалось только об одном пострадавшем. Однако позже выяснилось, что медицинская помощь понадобилась четверым участникам ДТП. Среди госпитализированных оказался и 32-летний российский спортсмен. Всех пострадавших экстренно доставили в больницу.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют полную картину случившегося и устанавливают точные причины дорожной аварии.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом и двумя грузовиками в Красноярском крае.

Автобус, следовавший из Канска в Иланский, столкнулся с двумя грузовыми автомобилями на трассе Р-255 «Сибирь». Еще восемь человек пострадали и были доставлены в больницу.

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