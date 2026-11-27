На Украине нашли новый способ пополнить редеющие ряды ВСУ. Там началась масштабная проверка данных всех мужчин от 17 до 60 лет.

Минобороны узнает все: номера паспортов, место жительства, сведения о гражданстве. Изучат даже фотографии из соцсетей. Но особенно плотно возьмутся за тех, кто пытается избежать мобилизации с помощью «неравного» брака. Корреспондент «Известий» Виктор Синеок сейчас все объяснит.

Украинская ТЦК — это юмористическое интернет-шоу. В которых, сильно матерясь, можно посмеяться над своим избитым людоловами дедом.

Скрутили, разбили дедушке лицо. Такая хохма, конечно.

Украинская ТЦК — это ожившая компьютерная игра. Чтобы сделать из прохожего добровольца, его машину таранят автобусом. Догоняют, роняют. Как в GTA. «Потрачено». Поедет на передок.

Украинская ТЦК — это одна из основных примет времени. Вся жизнь их общества так или иначе связана с риском в любой момент отправиться на смерть.

На западе Незалежной хлопцы даже начали массово разводиться, чтобы взять в жены свою тещу. Особо ценятся те, что постарше, лучше больные и недееспособные — тогда можно оформить опеку и получить отсрочку от службы. Хотя эти самые отсрочки теперь хотят упразднить.

Впрочем, зачем правила, если их можно нарушать? В Полтаве 146-сантиметровому хлопцу медкомиссия приписала четыре сантиметра. И отправила на фронт. Да что там, если инвалидов на передок посылают. И пожилых.

Коснется каждого, кто может ходить, держать в руках автомат и умереть ради интересов Европы. Сегодня появился документ: украинское правительство проверит всех мужчин в стране от 17 до 60 лет. Поскребет, так сказать, по сусекам. А то не хватает уже.

При этом в той же Верховной Раде заявили: денег на повышение довольствия боевиков ВСУ и пенсий в бюджете нет. А вот на счетах ушлых вымогателей — огромные суммы.

Их даже декларируют — чего стесняться? Врач черкасского ТЦК честно записала в официальный документ — 300 тысяч долларов наличными.

Потому что украинская ТЦК — это территория возможностей. Конечно, для тех, кто ловит, а не попадается.

Для тех, кто попался, украинская ТЦК — почти неизбежная смерть. Особенно если денег нет откупиться.

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