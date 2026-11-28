В ВОЗ обсуждают возможность продления детства до 21 года

Детство может заканчиваться не в 18, а в 21 год. Такую возможность обсуждают эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и российские специалисты. Об этом заявил главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава России, декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко.

По словам эксперта, поводом для дискуссии стала стремительная цифровизация. Сегодня молодые люди рано осваивают технологии, уверенно пользуются гаджетами и получают цифровые навыки.

При этом сам эксперт не поддерживает идею увеличения детского возраста.

«Цифровые навыки и компетенции, которые ребенок получает, не всегда позволяют ему справляться с конкретными задачками взрослого мира», — высказался Зинченко, его слова привели в РИА Новости.

Заявление прозвучало на Международном конгрессе «Ценность дружбы в истории российской цивилизации».

Кстати, инфантилизация — не единственная проблема, возникающая в цифровой среде. Постоянное использование смартфонов, планшетов и ноутбуков может негативно сказаться еще и на здоровье. В частности, на формировании зубочелюстной системы ребенка.

Стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук Андрей Жук отметил, что еще 10–15 лет назад среди основных причин неправильного прикуса врачи называли наследственность, вредные привычки и раннюю потерю молочных зубов. Теперь к ним добавились последствия увлечения современными гаджетами.

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