Пианист и дирижер Константин Лифшиц умер на 50-м году жизни

Пианист и дирижер Константин Лифшиц умер на 50-м году жизни. О смерти музыканта сообщил музыкальный критик и журналист Алексей Мунипов на своей странице в соцсетях.

«Умер Константин Лифшиц, прекрасный, недооцененный пианист», — написал он в личном блоге.

Константин Лифшиц родился в Харькове в 1976 году. Он учился в Российской академии музыки имени Гнесиных, а затем продолжил образование в Берлинском университете искусств. Признание пришло к нему еще в юности: в 1990 году он стал стипендиатом программы «Новые имена». Позже успешно дебютировал в Лондоне, после чего выступал на крупнейших концертных площадках мира.

За годы творческой карьеры Лифшиц сотрудничал с ведущими оркестрами. Его репертуар насчитывал свыше 800 произведений. В разные периоды он исполнял полные собрания сочинений Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига ван Бетховена, Франца Шуберта, Фредерика Шопена, Клода Дебюсси и Дмитрия Шостаковича.

Музыкант оставил заметный след в звукозаписи, выпустив более 20 альбомов. При этом его заслуги отмечали наградами. В 2006 году патриарх Московский и всея Руси Алексий II наградил его орденом Сергия Радонежского III степени, а в 2007 году Лифшиц стал лауреатом итальянской премии «Ровенна».

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