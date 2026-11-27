Инстасамка планирует воспользоваться услугами суррогатной матери

Певица Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, планирует прибегнуть к услугам суррогатной матери. Об этом артистка рассказала в интервью блогеру Nikki Say (настоящее имя — Ника Черемисинова. — Прим. ред.).

«Я решила, что я не буду рожать сама. Я сделаю это через суррогатную мать», — отметила артистка.

Инстасамка объяснила, что не хочет сама проходить через беременность и роды из-за проблем со здоровьем и плотного графика. По ее словам, сейчас она много работает, занимается спортом и строит музыкальную карьеру, поэтому не готова надолго отказываться от привычного образа жизни.

«Я понимаю, что не хочу быть в этом состоянии хоть пять минут, мне плохо», — поделилась певица.

Артистке нравится идея, при которой суррогатная мать вынашивает ребенка, а она сама продолжает заниматься любимыми делами. При этом Дарья не исключает, что однажды все же решится родить самостоятельно, если будет готова к этому.

С 2019 года певица состоит в браке с музыкантом Олегом Еропкиным, известным как Moneyken. Они познакомились через общих друзей и со временем стали вместе работать над музыкальными и блогерскими проектами.

В ноябре 2021 года пара тайно поженилась, а осенью 2023-го устроила торжество для друзей и коллег. В марте 2025 года Дарья официально сменила фамилию Зотеева на фамилию мужа.

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