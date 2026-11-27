Российские подлодки «Ясень-М» смогут действовать во всех районах Мирового океана

Российские многоцелевые атомные подводные лодки проекта «Ясень-М» способны успешно выполнять задачи в любом районе Мирового океана. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию группировки атомных подводных лодок Военно-морского флота в Северодвинске. Глава государства также сообщил о планах передать ВМФ пять подводных ракетоносцев до 2030 года.

«Многоцелевые подводные лодки типа „Ясень-М“ отвечают и современным, и перспективным требованиям, это важное составляющее военно-морского флота России», — сказал Путин.

Также президент назвал многоцелевые атомные подводные лодки проекта "Ясень-М" оружием глобального уровня и значения.

Глава государства подчеркнул, что Россия намерена продолжать совершенствовать Военно-морской флот, в том числе за счет строительства и передачи флоту современных атомных подводных кораблей.

Всего до 2030 года в состав ВМФ планируется передать пять подводных ракетоносцев. Развитие группировки многоцелевых атомных подлодок стало главной темой совещания президента в Архангельской области.

Рабочая поездка Путина в регион началась с посещения Северодвинска, где глава государства принял участие в церемонии поднятия флага на атомном подводном крейсере «Пермь». Президент также пожелал экипажу корабля «семи футов под килем».

О программе визита ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Помимо церемонии и совещания по развитию подводного флота, в графике президента была встреча с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.