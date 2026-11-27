Путин подарил экипажу атомной подлодки «Пермь» икону из храма Вооруженных сил

Президент России Владимир Путин преподнес в подарок экипажу атомного подводного крейсера «Пермь» икону из храма Вооруженных сил. Подарок глава государства передал во время церемонии поднятия военно-морского флага на новой субмарине в Северодвинске. Об этом сообщает РИА Новости.

В пятницу Путин посетил судостроительный комплекс «Севмаш» в Архангельской области, где состоялась торжественная церемония включения атомной подлодки «Пермь» в состав Военно-морского флота России. Президент принял участие в мероприятии и передал морякам икону, предназначенную для экипажа корабля.

«Пермь» — многоцелевая атомная подводная лодка четвертого поколения проекта «Ясень-М». Она станет пятым подводным крейсером этой серии, поступившим на вооружение российского флота.

Субмарина оснащена современным вооружением, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Циркон». Благодаря своим возможностям подлодка может длительное время оставаться незамеченной и действовать практически в любом районе Мирового океана. В числе ее задач — противодействие корабельным группировкам и поражение наземных объектов противника.

Строительство атомного крейсера началось 29 июля 2016 года. Передача «Перми» флоту стала частью программы дальнейшего развития российских подводных сил.

Ранее Путин заявил, что до 2030 года Военно-морской флот планируется пополнить пятью подводными ракетоносцами. Среди них будут многоцелевые атомные подлодки проекта «Ясень-М», которые, по оценке главы государства, отвечают самым современным требованиям.

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