Григорьев-Апполонов танцевал до утра в ночных клубах 90-х

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов с теплотой вспоминает период невероятной популярности коллектива в 1990-е годы. Тогда артисты не только собирали толпы поклонников, но и успевали отрываться в ночных клубах. Об этом певец рассказал во время пресс-подхода перед юбилейным концертом «30 солнечных лет. На бис!» в Live Arena.

Григорьев-Аполлонов признался, что в те годы у музыкантов не было недостатка в популярности и внимании публики. Вспоминая ту пору, артист рассказал, как стуик напролет танцевал в ночных заведениях и возвращался домой, чтобы сменить промокшую от танцев одежду.

«Мы суперпопулярные везде. Спасибо, пришли. Такой кайф был. Мы с Кириллом танцевали, домой ездили майки переодевать. В клубах ночных. Да. Так, так плясали, так плясали, плясали. А сейчас...», — поделился воспоминаниями певец.

«А сейчас в одной и в пяти городах», — отметил с юмором Кирилл Туриченко.

Однако перед концертом артист столкнулся с проблемами со здоровьем. По словам Григорьева-Аполлонова, скорую помощь пришлось вызывать еще до репетиции. Сейчас певец испытывает сильную боль и пока не понимает, как справится с вокальной нагрузкой во время выступления. Подробнее о самочувствии солиста — в отдельном материале.

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