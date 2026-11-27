Душил и бил: мужчина набросился на мать гимнастки Зубовой в Москве
Причиной конфликта на парковке стало обычное замечание.
Фото, видео: Алеев Егор/ТАСС; Instagram*/ varvara_gym; 5-tv.ru
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Мужчина напал на гимнастку Варвару Зубову и ее мать на парковке в Москве
В Москве мужчина напал на мать гимнастки Варвары Зубовой после замечания на парковке. Об этом спортсменка рассказала 5-tv.ru.
По словам Варвары, водитель перекрыл выезд, а когда его попросили уступить дорогу, начался конфликт.
«Он сразу начал выражаться нецензурной лексикой, показывать неприличные знаки руками. После моего замечания, что не надо так общаться с моей мамой и посылать ее на три буквы, он сначала назвал меня девушкой легкого поведения, потом вылез и начал нападать на маму», — сказала спортсменка.
Мужчина схватил женщину за горло и начал душить, после чего ударил ее в висок. Известно, что у матери спортсменки бронхиальная астма. После нападения она упала на колени.
Варвара попыталась защитить мать, но мужчина не остановился. Он продолжал вести себя агрессивно и несколько раз перебросил гимнастку через ее мать.
Полиция быстро приехала на место происшествия. Пострадавшая уже подала заявление и сейчас находится на больничном.
Позже соседи рассказали Варваре, что этот мужчина и раньше конфликтовал с окружающими и часто грубил людям.
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